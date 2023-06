Milan, Leao: “Prima delle partite mi caricano tutti. Sono diventato maturo”

Rafael Leao , attaccante del Milan , ha rilasciato una lunga intervista nel corso del format 'Q&A' di 'StarCasinò Sport', soffermandosi su tanti aspetti riguardanti il Diavolo e non solo. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

LA MATURAZIONE AL MILAN: "Ciò che mi ha aiutato di più è la fiducia della squadra, loro sapevano che c'era un talento ma mancavano alcuni elementi, come continuità, serietà e concentrazione. Ora sono un giocatore più maturo e più consistente. Prima delle partite tutti mi caricano e mi dicono che posso fare la differenza e questo mi fa andare in campo con più convinzione sui miei mezzi. Il Milan è una famiglia".