Milan, Leao: “Quest’anno siamo più forti in tutti i ruoli”

Intervistato dopo il match contro il Monza, Rafael Leao ha parlato del Milan in vista della stagione che sta per iniziare

Intervistato dai microfoni di Mediaset dopo il match contro il Monza, vinto dai rossoneri ai calci di rigore, Rafael Leao ha parlato del Milan in vista della stagione che sta per iniziare: "Un onore giocare questa partita, con Berlusconi il Milan ha vinto tanti trofei e Milano è casa sua. Leader? Si, trovo normale essere leader, sono qui da 4 anni e ho la fiducia di tutti. Il 10 è un numero importante per il Milan. Il campionato non è ancora iniziato, sono arrivati tanti giocatori. quest'anno siamo più forti in tuti i ruoli, hanno alzato il livello. Siamo contenti e dobbiamo giocare con la fiducia giusta di fare una buona stagione". Monza-Milan, le pagelle della nostra redazione >>>