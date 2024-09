Qualche tempo fa era diventato virale il video in cui un giovane tifoso del Milan regalava un polsino a Rafael Leao , attaccante rossonero. Dopo diversi mesi il lusitano è tornato a parlare di quell'episodio. 'Rafa', infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'GQ Sport', soffermandosi proprio su quel portafortuna, che dice di indossare in ogni partita in cui scende in campo. Poi rivela anche le parole del ragazzino. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Leao: "Un bambino mi regalò un polsino. Ora lo indosso in tutte le partite"

"Questo l’ho ricevuto da un bambino quando stavo andando a fare riscaldamento. Per me l’energia è molto importante. Mentre andavo in campo per il riscaldamento ho visto il bambino con il polsino in mano, sorridendo. Il modo in cui me l’ha dato era diverso, aveva un’energia diversa, Mi sorrideva e mi ha detto 'Rafa, questo ti porterà fortuna!'. Da quel giorno lo indosso in ogni partita del Milan perché sento che mi da fortuna. I bambini danno energia e per lui era un sogno che si realizzava. Che si giochi all’AC Milan o nei campionati più piccoli, il calcio è divertimento, felicità e essere sé stessi". LEGGI ANCHE: Milan Futuro: Vos da Fonseca? L’infortunio di Bennacer affretta i tempi >>>