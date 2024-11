Marchegiani su Leao: “Non può essere una riserva del Milan”

Ha poi aggiunto: "Ma non può essere una riserva perché è più forte di tanti. Non puoi pensare di cambiargli atteggiamento a 360 gradi, avrà sempre quell’atteggiamento un po’ scanzonato… L’anno scorso non è che abbia sempre fatto partite eccezionali, però succedeva qualcosa".

In un momento in cui il Milan ha bisogno di tutti i suoi talenti per affrontare le sfide che lo attendono, le parole di Marchegiani mettono in evidenza la necessità di rivalutare il ruolo di Leao. La squadra rossonera non può permettersi di sottovalutare un giocatore del suo calibro, e la sua gestione sarà cruciale per il futuro del club.