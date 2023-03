De Grandis: “Il Milan deve rinnovare Leao e ricostruire l’attacco”

"L’anno scorso Leao, quando il Milan ha avuto qualche momento di calo, ha preso in mano la squadra, ha strappato e ha rimesso in piedi le cose. Uno così ti fa mezzo attacco: il Milan deve allungargli il contratto e deve ricostruire l’attacco. Un attacco che ha Giroud e non ha altri cannonieri".

Il telecronista aveva già ricoperto di elogi l'attaccante rossonero, definendolo come un giocatore che fa la differenza: "Chi ha una gamba come quella di Leao in Serie A fa la differenza con i suoi strappi. È andato in Qatar, al Mondiale, come re del calcio italiano". Mercato Milan, arrivano conferme dalla Spagna: "Lo cercano davvero".