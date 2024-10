Trevisani: “Leao? Deve fare di più, ma le cose che dicono su di lui…”

Intervistato a Radio Serie A, Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e delle tante critiche nei confronti di Rafael Leao : "Lui ha delle colpe ed è pacifico, che debba fare di più te lo dice anche un suo assoluto estimatore come sono io. Leao deve fare assolutamente di più, però mi pare che Leao è il giocatore che ha fatto più dribbling riusciti di tutta la Champions League 24/25, avete letto un giornale che ha scritto sta cosa? Esce e il Milan fa gol?".

Infine, il noto telecronista ha concluso: "Questa cosa l'ha sottolineata pure il portinaio di casa mia, ma quando è uscito Leao a Firenze e dopo 10 secondi ha fatto gol la Fiorentina dov'erano tutti questi? È incredibile il tipo di comunicazione che c'è su questa roba qua. Non è reale, mi sembra uno scherzo, sembra di stare in un film dove c'è tipo la talpa e Leao è la talpa".