Condò sprona Leao: “Talento, ma non continuità. Ecco cosa deve farmi vedere”

In casa Milan, il tema caldo è sicuramente la situazione di Rafael Leão. Il talentuoso numero 10 rossonero non sembra ancora aver trovato la sua collocazione ideale nel nuovo schema di gioco proposto dall'allenatore Paulo Fonseca. Le prestazioni del fantasista portoghese sono sotto la lente d'ingrandimento, e non mancano ovviamente le critiche, soprattutto riguardo al suo atteggiamento in campo. Paolo Condò, noto opinionista di Sky Sport 24, ha condiviso le sue considerazioni sul tema, evidenziando come Leão sia spesso messo sotto accusa non solo per le sue prestazioni, ma anche per un approccio che, a volte, risulta poco incisivo. Ecco, di seguito, le sue parole: