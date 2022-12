Milan, Compagnoni su Leao: “Andare al Chelsea è un salto nel buio”

Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le voci di una possibile partenza di Rafael Leao. Se dovesse lasciare il Milan una delle squadre interessate è il Chelsea, che sembra anche essere la società in pole position per accaparrarsi le prestazioni del portoghese. Ci sono però forti dubbi sull'eventuale partenza dei Rafael Leao, che altrove potrebbe non trovare lo stesso ambiente in cui è in questo momento.