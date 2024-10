Compagnoni: "Milan, Leao è il problema. È solo regredito. Varrà 30 milioni"

"Secondo me, Leao è un problema per il Milan in questo momento. Ogni volta che che viene sostituito o lasciato in panchina se ne fa un caso: non è facile da gestire. Il suo rendimento, per quanto nell’ultima partita non mi è dispiaciuto, continua a non essere all’altezza, non so se del suo reale potenziale, sicuramente non all’altezza delle attese. È un giocatore che ha avuto un percorso costante di crescita nei primi anni in Italia. L’anno dello Scudetto è stato il momento migliore, quando ha trascinato la squadra nel girone di ritorno. Anziché progredire, poi, c’è stato un regresso secondo me, un’involuzione".