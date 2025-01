Milan, Leao: “Champions? Niente è impossibile. Possiamo sognare”

Rafael Leao , attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Dopo la vittoria in Supercoppa italiana, i rossoneri tornano a giocare a San Siro, domani in campo contro il Cagliari. Il portoghese ha parlato del cambio di Sergio Conceicao , dell'addio di Paulo Fonseca e della voglia di vincere. Ecco le sue parole sulla Champions League.

Milan, Leao: "Champions? Abbiamo l'ambizione di andare il più avanti possibile"

«Quando sono arrivato qua già tifavo un po’ per il Milan, la squadra dove sono passati tanti giocatori importanti che ammiravo da bambino. Ho subito capito la passione dei tifosi e cosa voleva dire portare questa maglia, che ha un peso speciale. Ho pensato che volevo star qui per anni e vincere trofei. Adesso devo solo ringraziare chi mi ha portato al Milan, chi tutti i giorni mi ha aiutato a migliorare e a crescere come giocatore e come persona».