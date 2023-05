Milan, quanto starà fermo Leao? Casali: “Anche 20 giorni, ma…”

"L’elongazione muscolare per l’adduttore lungo che ha colpito Leao è un trauma di media entità, sovrapponibile allo stiramento, ma meno grave dello strappo muscolare, in cui le fibrocellule muscolari sono ampiamente lese. La definizione precisa dei tempi di recupero è a carico del medico che ha posto la diagnosi, in possesso di tutti gli elementi per valutare tempistica e necessità effettive dopo gli esami del caso. Indicativamente e traducendo in giorni la stessa diagnosi diffusa dalla stampa, potrebbe stare fuori anche 20 giorni, ma dipenderà molto dall’evoluzione del quadro monitorato quotidianamente con l’ecografia. Se dopo le prime immagini post-trauma l’evoluzione nei giorni successivi ridimensiona il problema, questo tempo potrebbe anche ridursi sensibilmente". LEGGI ANCHE: Milan, si chiude il cerchio: da Rio Ave all’Euroderby in tre anni