Milan, senti Bergomi: “Stai vicino a Leao! Quando giocavo con Ronaldo…”

Nel "senza giacca" di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi , storico difensore dell'Inter e ora telecronista, ha parlato del possibile 'caso' tra Paulo Fonseca e Rafael Leao , in previsione di Real Madrid-Milan di domani sera. Ecco il suo pensiero, prendendo in esempio anche i suoi tempi in nerazzurro e Ronaldo il fenomeno.

Milan, Bergomi: "Sono più preoccupato a marcare Leao che Okafor"

"Non siamo tutti uguali. Il messaggio che vuole far passare Fonseca è che Leao è come Musah o Loftus-Cheek. Io avevo un allenatore che diceva che sono tutti uguali tranne uno, Ronaldo il fenomeno. Sono più preoccupato a marcare Leao che Okafor, con tutto il rispetto. Parliamo di un ragazzo di un metro e 90 che fa quelle accelerazioni... Se fossi all'interno della società Milan sto vicino a questo ragazzo".