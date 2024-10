Piccari: “Leao? Non diventerà uomo. I suoi atteggiamenti hanno stancato”

Intervenuto su Tmw Radio, Marco Piccari ha parlato del Milan e del caso attorno a Rafael Leao dopo la sfida di Champions League: "Se non ci fosse stato Maignan, non so che partita sarebbe stata. Vinta una gara doverosa da parte del Milan, però ancora ci sono cose che vanno riviste. A me sembra una squadra ancora in confusione, che non ha molta logica. Leao è proprio un capitolo a parte. Ha detto bene Di Canio, non si può dare un sei per qualche scatto. Anche ieri Leao a metà".