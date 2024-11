Milan, Albertini su Leao: “Forte ma discontinuo, deve migliorare questo”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, a margine della conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio 2024

Demetrio Albertini , ex centrocampista del Milan , a margine della conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio 2024 , ha parlato ai media presenti all'evento. Ecco le parole rilasciate al nostro inviato Stefano Bressi .

Su Leao

"Io vedo un giocatore forte, un po' discontinuo. Deve migliorare su questo, ma ha grandi potenzialità. Il giocatore forte ha la pressione, non quelli non forti".