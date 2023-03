Milan, Lazza: “Maignan fenomeno. Theo Hernandez pensavo fosse…”

Su Theo Hernandez : “Lo conosco personalmente, ci siamo beccati qualche volta. Ho scoperto di recente che fosse francese, pensavo fosse spagnolo. Ci ho parlato non sembra che abbia l’accento francese, pensavo proprio che fosse spagnolo. Anche lui è un grande giocatore. La cosa che mi ha fatto ridere con Theo Hernandez è che un pomeriggio ho visto una sua storia su Instagram e aveva il mio stesso orologio custom. Gli ho risposto che ce l’avevo uguale, e da lì abbiamo chiacchierato un po’. Poi l’ho beccato anche in altre situazioni”.

Mbappé ha detto che in Italia giocherebbe solo al Milan : “Va bene, ha detto una bella cosa. Speriamo, lo aspettiamo. Da noi si parla di Mbappé, mi piace perché mi ci rivedo in quella roba. Anche io nel mio campo sono la stella del momento, è bello vedere che un giovane viene rispettato da tutti, da gente di età diverse. Immagino che in Francia tutti lo seguano e lo rispettano, vedono un giovane che se lo è guadagnato. Ho fatto lo stesso percorso in Italia, posso capire che stia vivendo un bel momento ed è una bella sensazione”.

Su Rafael Leao: “Sono abbastanza amico di Rafael Leao, che fa musica anche lui oltre che giocare a pallone. Ci sentiamo, ci vediamo quando si può. Quando riusciamo, nel fine settimana quando il Milan vince di solito ci andiamo a mangiare qualcosa insieme, oppure è capitato anche di andare a trovarlo a casa. Fa quella che in Italia chiamiamo trap, suona bene. Secondo me ce l’ha. Non capisco purtroppo la lingua perché il portoghese per me non è facile da capire, però musicalmente funziona bene”.