Milan-Lazio, Sconcerti: “Il Diavolo ha più qualità complessiva”

L'opinionista Mario Sconcert i ha parlato di Milan-Lazio, match valido per la 3^ giornata di Serie A. Chi la spunterà? Le sue dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio'.

Quale sfida di Serie A la intriga di più questo weekend? "Milan-Lazio. Napoli-Juve è una sfida tra due squadre che si conoscono già molto come potenzialità. Milan-Lazio è partita chiarificatrice, dovrà dare la sostanza delle due squadre. Sono due squadre che sono rimaste fondamentalmente le stesse rispetto a un anno fa, ma la Lazio ha cambiato allenatore e gioco. La Lazio è partita forte con avversari meno di livello rispetto al Milan, stanno molto bene e credo si incontrino in un momento in cui si possono giudicare. Napoli e Juventus ora sono meno giudicabili".