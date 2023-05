Sabatini: “Milan? Squadra imprevedibile. Inter prorompente”

Nell'edizione odierna di Tuttosport ha parlato l'ex dirigente, Walter Sabatini, che ha detto la sua sulla corsa Champions e il Milan

Walter Sabatini, ex dirigente del mondo del calcio, ha parlato della corsa Champions, del Milan e anche della partita contro l'Inter. Ecco le sue parole a Tuttosport.

"A questo punto del campionato le partite sono determinanti, non c’è niente da fare. Roma-Inter e Milan-Lazio sono gare da dentro o fuori".

Su una favorita: "L’Inter. Per come sta giocando e per i risultati che sta ottenendo è un passetto avanti rispetto alle altre. Ma ripeto, un passetto, mica un chilometro. Mi sembra pure che adesso sia un po’ meno pazza. Ha trovato un sufficiente equilibrio. I nerazzurri hanno sicuramente perso troppe partite in Serie A quest’anno, ma sono pure in semifinale di Champions".

Sull'Inter: "Prorompente. Tant’è che a volte paga questa caratteristica perché subisce i contrattacchi avversari e rischia. Prendiamo però il secondo tempo dei nerazzurri contro la Lazio: quando si è acceso Lukaku è diventato un team spettacolare. Il belga, Lautaro, ma pure Dzeko: se Edin ritrova la porta diventano davvero la squadra da battere. Chi farei giocare in attacco? Io sono di parte. Per me giocherebbe sempre Edin, lo sento un mio giocatore, ma il Lukaku visto con la Lazio è difficile da lasciare in panchina".

Sulla Roma: "Una squadra scientifica. Sanno come giocare e come vincere anche grazie a Mourinho. Potremmo dire anche cinica, ma non mi piace come definizione, è troppo usurata".

Sulla Lazio: "Una squadra talentuosa e molto competitiva, allenata ottimamente da un tecnico splendido come Sarri".

Sul Milan: "Oggi è una squadra imprevedibile. Nella scorsa stagione era prevedibile in senso positivo per i risultati, con i rossoneri che sono riusciti a vincere imprevedibilmente il campionato. Ora però non sai mai cosa aspettarti".

Su Massara: "Un uomo di un’onesta e una competenza brutali. Vede tantissimo calcio, si sa sacrificare per il club, è un dirigente d’oro".

Su Pioli: "Un allenatore di grande affidabilità. Le sue squadre non sbandano quasi mai".

Su Milan-Inter e la Champions: "Una delle due sicuramente non ci riuscirà (ride, ndr). Conquistare la coppa è un'impresa straordinaria, attendiamo questo duello in semifinale. Sicuramente poi lo stato d'animo futuro dei calciatori sarà condizionato dall'esito della semifinale. Chi passerà il turno avrà un motore della Ferrari per il finale di stagione, chi perderà sarà a pezzi, lo scontro lascerà il segno".