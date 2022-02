Milan-Lazio, Pioli: “La Coppa Italia è un obiettivo. Sulla formazione…”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Lazio

Se il derby è stata la partita più importante : "La partita più importante è quella che arriva. È chiaro che il derby ci ha dato tre punti ottimi per la nostra classifica. Sapevamo che dopo il derby sarebbero mancate 15 partite, 45 punti a disposizione. C’è ancora tantissima strada da fare, bisogna rimanere assolutamente concentrati per preparare al meglio questo quarto di finale di Coppa Italia che può vederci arrivare fino in fondo”.

Sulla Coppa Italia : "L’obiettivo nostro è di continuare a dare il massimo partita per partita, poi i conti si fanno alla fine. Siamo in un momento della stagione molto importante, domani è da dentro o fuori: è una sfida importantissima e noi dobbiamo prepararci nel miglior modo possibile e continuare a dare il massimo e continuare a crescere. Sappiamo che arriveranno delle difficoltà ma con gli atteggiamenti giusti si possono superare”.

Su Giroud: “Io continuo a pensare, e non cambierò mai idea, che non è un singolo giocatore che può decidere le sorti di una squadra. Magari può decidere una partita singola, ma alla lunga sono le motivazioni, i concetti, i principi e la voglia di sacrificarsi tutti per ottenere un obiettivo importante che poi alla fine fa la differenza. Giroud deve continuare così ma soprattutto la squadra deve continuare a crederci, deve continuare a giocare un calcio propositivo e molto intenso perché fa parte del nostro modo di stare in campo”.