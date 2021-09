Milan-Lazio, il doppio ex Oddo: “Partita a viso aperto e bella da vedere”

Massimo Oddo, ex calciatore di Milan e Lazio, ha parlato della partita tra le due squadre in programma domenica 12 settembre alle ore 18

Massimo Oddo, ex calciatore di Milan e Lazio, ha parlato della partita tra le due squadre in programma domenica 12 settembre alle ore 18. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Lazio Style Radio': "La Lazio negli ultimi anni ha vissuto un periodo di rilancio ed ora è tornata ad alti livelli, può dire la sua in tutti i campi. Milan-Lazio sarà una partita a viso aperto sia per la mentalità degli allenatori sia perché siamo all'inizio del campionato e si pensa solo a fare punti. Sarà una bella partita da vedere. Il Milan è sul livello dello scorso anno, ha perso Donnarumma, ma ha preso un ottimo portiere. È andato via Calhanoglu ed hanno puntato sull'esperienza di Giroud, utile anche per il cammino in Champions League".