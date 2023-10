Milan, De Paola: “Adli l’ultima invenzione tattica di Pioli”

"...Il Milan è stato superiore in tutto: nel gioco e nella qualità dei singoli. Nel secondo tempo la Lazio è letteralmente sparita dal campo per merito di Pioli. Per i rossoneri c’è vita oltre Leao, Hernandez e Giroud, si chiamano Pulisic, Reijnders, Musah e soprattutto Adli (uscito fra l’ovazione del pubblico). L’ultima invenzione tattica di Pioli che ha saputo raccogliere i frammenti sparsi per terra dopo il frontale nel derby ridando coraggio e fiducia ai suoi giocatori. Il Milan è stato rianimato pezzo per pezzo ed ora è splendidamente primo avendo cancellato il brutto ricordo (non era facile) e in attesa di rituffarsi in Champions". LEGGI ANCHE: Milan-Lazio, il commento alla partita di Sacchi