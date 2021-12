Milan, Krunic: “Ecco perché indosso la maglia numero 33”

Rade Krunic, centrocampista del Milan, si è raccontato ai microfoni di 'Milan TV'. Svelando, tra l'altro, il perché del suo numero di maglia

Rade Krunic, centrocampista del Milan, si è raccontato in esclusiva questa mattina ai microfoni di 'Milan TV'. Svelando, tra l'altro, il perché del suo numero di maglia, il 33. Ecco cosa ha confessato il bosniaco. "È un numero che mi piaceva da quando sono arrivato all'Empoli, il numero 8 l'ho preso quando siamo stati in Serie B non era possibile prenderlo per le regole della federazione, altrimenti tenevo sempre il 33".