Milan, Krunic: “E’ un grande traguardo, ma non vogliamo fermarci”

Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Rade Krunic ha parlato dopo il match contro il Napoli , valso l'accesso alle semifinali di Champions League : "E' un grande traguardo per tutti noi. Il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi è stato curato, siamo andati avanti tutti insieme. Non vogliamo fermarci però. Oggi abbiamo dato tutto in campo, guardiamo avanti e attendiamo l'avversario della semifinale".

Krunic ha poi continuato: "Non vedevo l'ora di giocare questa partita, era difficile aspettare. Per partite di questo livello giochiamo a calcio e ci alleniamo tutti i giorni. Ovviamente poi siamo più felici se passiamo il turno".

Infine, il centrocampista bosniaco ha concluso: "Vediamo chi affronteremo in semifinale. Io ho sempre detto che preferisco incontrare in Europa squadre che non incontro in Italia. Noi siamo consapevoli delle nostre qualità e non vediamo l'ora di giocare la semifinale". Milan, intrigo Aouar: un altro club di Serie A sul giocatore francese