Milan, Siega: “I social rossoneri continuano a crescere” | PM NEWS

Come va il percorso con Konami : "Konami è nostro sponsor da quest'anno e resterà per molti anni. Condivide con il Milan l'essere un brand Mondiale, focalizzato sulle nuove generazioni e sulle innovazioni. Potremmo accedere a segmenti di tifosi nuovi, come quelli interessati al gaming".

Sull'importanza degli E-Sports per i tifosi: "Bisogna costruire una "value proposition" che ruoti intorno al tifoso e al Milan. Da una parte sono segmenti separati, ma potremo riuscire a far capire a chi gioca il valore di andare allo stadio. Allo stesso tempo vorremo far partecipare ai tornei anche tutti gli altri tifosi".