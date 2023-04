Milan, Klopp: “L’allenatore più importante dal quale ho imparato è Sacchi”

Intervistato a "90° minuto" su Rai 2, Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool ha parlato così di Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan

"L'allenatore più importante dal quale ho imparato è Arrigo, per tutte le cose che ha fatto con il suo Milan. Quelle cose sono state implementate nella nostra squadra e, quando sono diventato tecnico, non ho avuto tempo di guardare a destra e a sinistra, ma la base di tutto quello che faccio è ciò che ha fatto Arrigo".