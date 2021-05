Milan, Kjaer vince il Gentleman : “I nostri tifosi ci sono mancati tanto”

Simon Kjaer, difensore centrale rossonero, ha vinto il Premio Gentleman del Milan 2021. Ecco le dichiarazioni dello svedese

Simon Kjaer, difensore rossonero, il Premio Gentleman 2021 del Milan. Kjaer ha parlato della stagione che sta per concludersi: "Comportarsi bene in campo e fuori è importante, vuol dire anche essere un esempio per i compagni e per i tifosi. E' stata una stagione particolare senza i tifosi allo stadio, non pensavo di provarla mai nella mia carriera. I nostri tifosi ci sono mancati tanto, ma li abbiamo sentiti sempre vicini. Speriamo di rivederli presto allo stadio".