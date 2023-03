Milan, senti Kjaer: “Io al top della condizione, sono stanco di non giocare”

Intervistato dalla testata danese DR, Simon Kjaer ha parlato della sua stagione. Queste le dichiarazioni del difensore del Milan, non contento del minutaggio concesso da Pioli: "Mi sono allenato continuamente per due mesi e non lo facevo da otto anni. Mi sento più positivo, a livello fisico sono al top. A volte le cose vanno come vuoi tu, a volte no. La partita del Tottenham è stata forse la mia miglior gara dopo l'infortunio, non ho più giocato da allora e ovviamente sono deluso. Ho ancora la stessa fame ed energia per giocare, non ho perso la voglia di quando ero giovane. Tutto questo mi aiuta a restare ad alti livelli". Milan, c'è un problema in attacco: torna di moda un vecchio obiettivo.