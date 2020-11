Milan, Kjaer: “Maldini e Massara mi hanno preso per un motivo” / News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato del motivo che ha spinto Paolo Maldini e Frederic Massara ad acquistarlo lo scorso gennaio. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Maldini e Massara mi hanno portato al Milan per avere una voce nello spogliatoio e per dare una mano con i più giovani. Sono arrivato in un momento complicato, ma nonostante le critiche che piombavano addosso ai giocatori sapevo che qui c’era qualità. Ora siamo all’opposto: i risultati arrivano, c’è entusiasmo. Ma ricordiamoci che non ci vuole molto a tornare indietro”. Per leggere l’intervista completa del danese, CLICCA QUI >>>