Milan, Kjaer: “Maignan ottimo portiere, Giroud fa la differenza”

Simon Kjaer, difensore centrale rossonero, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni

Sulla partita contro la Sampdoria : "Sarà una partita importante per iniziare bene. Sarà anche una nuova esperienza per abituarci di nuovo ai tifosi. All'Europeo è stato particolare con le persone sugli spalti. Sono contento che ci siano e sarà bello vedere anche i nostri a San Siro".

Sulla vittoria dell'Italia all'Europeo: "Ho fatto il tifo insieme agli italiani. E' una cosa importante per l'Italia visto che non è andata al Mondiale. Conosco i tifosi italiani e so che è stato un duro colpo. Tornare all'Europeo con una squadra giovane è importante anche per la Serie A".