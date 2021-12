Milan, Kjaer: “L’infortunio è grave, servirà tempo e pazienza”

Simon Kjaer, difensore del Milan, è ritornato a parlare dopo il brutto infortunio al ginocchio rimediato contro il Genoa. Queste le dichiarazioni

Simon Kjaer, difensore del Milan, è ritornato a parlare dopo il brutto infortunio al ginocchio rimediato contro il Genoa. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV': "Io sto bene, purtroppo ho avuto un infortunio grave. Servirà tempo e pazienza. Non sono una persona che scrive tanto sui social, vivo la mia vita con la mia famiglia ma ringrazio a tutti per i messaggi. Ho un obiettivo in testa che è tornare e lavorare". Le Top News di oggi: Theo c'è, un'intervista esclusiva e Casa Milan venduta