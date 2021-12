Milan, Kjaer: “Eriksen, Pallone d’Oro e primo infortunio grave: che 2021!”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha sintetizzato il suo 2021 con i tre momenti più importanti che gli sono successi. Le dichiarazioni

"Tutto può succedere nel calcio. Il 2021 è un anno in cui sono successe tante cose, quello che è successo a Eriksen, essere nominato al pallone d'oro e fare il primo infortunio grave della mia carriera. E' un percorso che mi fa pensare un po' e lavorare su tanti aspetti del mio corpo. Non ho mai avuto un periodo su cui posso lavorare tante cose, non volevo questo infortunio ma è successo e ora posso lavorare su tanti aspetti".