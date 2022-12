Milan, Gotti: “Kiwior merita una big. Il suo destino è un top club”

Il Milan , al momento in pausa, potrebbe pensare alla prossima sessione di calciomercato . Sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara ci potrebbero essere anche vari profili di alcuni difensori. Uno dei nomi più chiacchierati in orbita rossonera è quello di Jakub Kiwior , difensore dello Spezia . Il polacco sarebbe nel mirino di molti club in Europa.

"Merita una big? Io credo che non ci siano dubbi, il suo destino è un top club. Ha tutti i prerequisiti per giocare ad altissimi livelli. La domanda è quando? Ho visto tanti giocatori anticipare il momento del grande salto ma non erano pronti e questo rischia di essere penalizzante. Nel suo caso però le qualità ci sono". Milan, senti Cardinale: “Ecco come intendo creare valore”.