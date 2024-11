Ferri: “Il Milan? Fa fatica. Quando aveva Kessié, Tonali e Bennacer…”

Intervistato a Tmw Radio, Giacomo Ferri ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Paulo Fonseca: "Per vincere lo Scudetto devi essere costante. E' ancora presto, ma se continua così fa fatica a stare con le migliori per il titolo. Parlando di gol presi e di difesa, non posso pensare ad esempio che Tomori sia diventato scarso dal giorno alla notte. Nel momento in cui a centrocampo c'erano Kessiè, Tonali e Bennacer che quando stavano bene erano una diga".