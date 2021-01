Milan, Kessie: “Mi sento leader. Giochiamo sempre per vincere”

MILAN NEWS – È uno degli intoccabili del Milan, praticamente sempre presente e fondamentale. Franck Kessie sta crescendo a vista d’occhio e ormai ha raggiunto altissimi livelli. L’ivoriano classe 1996 è uno dei leader dello spogliatoio e uno dei giocatori più importanti in campo. Ai microfoni di Mediaset ha rilasciato un’intervista in cui ha toccato vari temi. Le sue parole.

Sul suo essere leader: “Sono qui da tanto, sono uno di quelli che è qui da più tempo e quindi mi sento leader”.

Sulla posizione: “Avevo giocato sempre in un centrocampo a due, poi qui al Milan ho iniziato a giocare a tre e penso di averlo fatto bene. Però in un centrocampo a due gioco meglio”.

Sui rigori: “Mi ha fatto piacere quando Ibra mi ha lasciato la possibilità di tirare i rigori. Se in una partita però se la sente, può tirare lui. A volte un attaccante ha bisogno di segnare”.

Sullo Scudetto: “Noi ci crediamo, il campionato si gioca per vincere. Il nostro obiettivo è tornare in Champions, ma è importante anche la Coppa Italia, un’altra competizione che si gioca per vincere. Noi lottiamo su tutti i fronti per arrivare più in alto possibile”.

