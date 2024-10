Milan, senti Kessié: Leao il migliore in un particolare

Franck Kessié, centrocampista ivoriano ex Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche di Rafael Leao. Ecco come

Franck Kessié, centrocampista ivoriano ex Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Saudi Pro League, il campionato di calcio saudita. L'ex rossonero ha dovuto rispondere anche ad alcune domande specifiche. Una domanda ha riguardato anche un ex suo compagno al Milan: gli è stato chiesto quale fosse il calciatore, di piede destro, più forte nel dribbling con cui avesse mai giocato. Pur avendo militato anche in una squadra ricca di campioni come il Barcellona, l'ex Atalanta non ha avuto dubbi: Rafael Leao.