Milan, Kean annuncia: “Farò un disco con Leao. Ragazzo d’oro”

Milan, Kean: parole bellissime per Leao. E svela una nuova collaborazione

"Trap boy? Trap sta per trappola. E' uno stile di musica rap che va molto di moda, è una musica particolare. Se ascolti una canzone trap, ti viene da restare dentro al beat e quel beat ti fa restare in trappola. Mi piace essere descritto in questo modo. Leao è un amico, un ragazzo d'oro. Stiamo lavorando un disco insieme. L'ho conosciuto anni fa e da lì abbiamo mantenuto un legame stretto. Ho una connessione con lui e McKennie che con altri non ho nel mondo del calcio".