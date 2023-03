Milan, Kalulu: “In casa del Tottenham sarà un match difficile”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Repubblica' oggi in edicola. Tra le tematiche toccate dal francese anche quella relativa al prossimo impegno di Champions League, ovvero il ritorno degli ottavi di finale contro il Tottenham. A sua detta si tratterà di un incontro difficile per il Diavolo, soprattutto per il fatto che si gioca in casa degli Spurs. Ma il transalpino ha aggiunto come la manifestazione per la quale si gioca appartiene all'identità del Milan. Di seguito le sue parole.