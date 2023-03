Milan, Kalulu: “Felice di essermi dimostrato più forte di quanto si pensasse”

Il difensore del Milan Pierre Kalulu si è espresso in merito alla cifra spesa dal Diavolo per acquisirlo dal Lione

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Repubblica' oggi in edicola. Interrogato su cosa ne pensasse della cifra di soli 480 mila euro spesa dal Diavolo per acquisirlo dalle giovanili del Lione, il francese ha risposto come sia soddisfatto e contento di essersi dimostrato più forte di quanto la gente pensasse. Di seguito le sue parole.