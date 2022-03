Milan, Kalulu: “Quando vado in campo non ho paura. Sulla velocità…”

Pierre Kalulu, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV, ha parlato del suo modo di giocare, che sembra essere sempre molto sicuro

Pierre Kalulu, difensore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Kalulu ha parlato del suo modo di giocare: "Quando vado in campo non ho paura, voglio solo giocare bene a calcio. Per me tutte le partite sono uguali, forse quando lo stadio è caldo ti sveglia un po’ ma poi quando inizia è come se giocassi le partite che facevo da bambino. Velocità? Prima non ero velocissimo, ho lavorato su questo da 15-17 anni. Ora vado più veloce, posso ancora migliorare su molte cose ma penso di essere a buon livello su tutto. Anche sull’aspetto offensivo". Intanto è iniziata la trattativa per l'esterno offensivo. Ecco l'offerta.