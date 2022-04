Milan, Kalulu: “Con Pioli puoi parlare di tutto, è diverso dagli altri”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato del rapporto con il suo allenatore Stefano Pioli. Queste le dichiarazioni dl francese

"Il Mister è sempre vicino a noi, ti può aiutare tanto sull'aspetto personale, puoi parlare con lui di tutto. Per un giovane questo aiuta, parla anche francese. Per me sarà sempre un allenatore diverso dagli altri, è quello che mi ha dato i primi minuti e lo ricorderò per sempre".