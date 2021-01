Milan, Kalulu: “Esordio in Serie A una sorpresa, sono entrato subito in partita”

Milan, Kalulu sull’esordio in Seria A contro il Parma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato così dell’improvviso esordio in Serie A contro il Parma. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘Milan TV’: “Col Parma è stata un po’ una sorpresa, è successo tutto in fretta nei primi minuti di gioco. Ma dopo la sorpresa bisognava entrare in partita subito e credo di esserci riuscito. Onestamente non c’è stato il tempo di provare troppa emozione, è stato tutto molto veloce”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale di Kalulu >>>