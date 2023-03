Milan, Kalulu: “Tony Parker mi ha videochiamato dagli USA”. Il motivo

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Repubblica' oggi in edicola. Il centrale francese, classe 2000, è arrivato in rossonero nell'estate 2020, proveniente dall'Olympique Lione per soli 480mila euro. Eppure c'è un suo illustre connazionale - sportivo - che all'epoca ha provato a convincerlo a restare in Francia.