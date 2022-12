Milan, Kalac: “Ho ringraziato Maldini per un motivo: vi spiego …”

L'ex portiere del Milan Zeljko Kalac ha rilasciato un'intervista in cui dice di aver ringraziato Paolo Maldini per un motivo preciso

Uno dei portieri più iconici degli ultimi decenni in casa Milan è senza dubbio Zeljko Kalac. L'australiano, che ha vestito la casacca del Diavolo per quattro stagioni, vanta 38 presenze in Serie A con 38 reti subite. Quando era in rossonero ha conquistato una Champions League, una Supercoppa UEFA e una coppa del mondo per club.