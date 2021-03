Milan, Kalac: “Berlusconi in elicottero a Milanello? Una volta ci disse…”

Zeljko Kalac, ex portiere del Milan, ha raccontato la grandezza del club ai suoi tempi. E su Silvio Berlusconi in elicottero...

Zeljko Kalac, ex portiere del Milan, ha raccontato la grandezza del club ai suoi tempi. E su Silvio Berlusconi in elicottero... "Ogni cosa era al top - ha detto a 'La Gazzetta dello Sport' - Respiravi vittoria ovunque andassi. Al bar, al ristorante, ovviamente in campo, anche quando i giardinieri tagliavano l'erba. Era così perfetto che perfino i camerieri mettevano pressione. Su di noi avrebbero dovuto fare una decina di serie tv, altroché. Ricordo quando dopo due partite senza vittorie il presidente Berlusconi veniva a Milanello col suo elicottero e riuniva la squadra in campo. 'Ragazzi, cosa succede? Qui avete tutto. Non vi manca nulla per vincere le partite'. Una mentalità mai più ritrovata".