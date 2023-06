Casadei: “Ero innamorato di Kaká e Ronaldinho. Ricordo Loftus-Cheek”

Cesare Casadei, classe 2003, centrocampista del Chelsea e della Nazionale Italiana Under 20, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'SportWeek'. In merito alla domanda su chi fossero i suoi idoli da bambino, l'ex prodotto del vivaio dell'Inter ha risposto: "Ricardo Kaká e Ronaldinho. Ero innamorato del loro modo di giocare, di come riuscivano a divertirsi con il pallone tra i piedi".