Milan, Kakà: “Ibrahimovic farà la differenza, ha tantissime qualità”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ricardo Kakà, ex fuoriclasse del Milan, ha parlato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Queste le sue parole su Zlatan Ibrahimovic: “Ibra fa salire tutti di livello, è pazzesco per motivazioni oltre che per qualità. Aiuta tantissimo i più giovani, fa crescere il gruppo, insegna agli altri a mantenersi ad alti livelli e toglie pressione. Il campionato sarà lungo e duro, scommetto che lui farà la differenza fino alla fine”.

