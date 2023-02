Milan, Kakà: “Contro l’Inter peseranno i tanti gol subiti”

Kakà, ex stella del Milan, ha parlato dei rossoneri a tutto tondo in vista del derby contro l'Inter. Ecco le sue parole

Sul derby contro l'Inter: "Sul Milan peseranno i tanti gol subiti nelle ultime partite, ma c’è sempre un derby per riprendersi. Bisogna sfruttare un appuntamento importante per ripartire. Mi aspetto una partita equilibrata. Il Milan non ha niente in meno dell’Inter, nonostante gli ultimi risultati negativi".