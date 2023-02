Milan, Kakà: “De Ketelaere non mi somiglia e non mi piacciono i paragoni”

Kakà, ex stella del Milan, ha parlato dei rossoneri a tutto tondo in vista del derby contro l'Inter. Ecco le sue parole su De Ketelaere

Sul paragone con De Ketelaere: "Non mi somiglia e non mi piacciono i paragoni. Mettono solo pressione sui ragazzi, soprattutto se arrivano nei grandi club. A De Ketelaere direi di stare tranquillo. Anche il mio secondo anno, i primi sei mesi della stagione, sono stati difficilissimi. Gli avversari ti conoscono, ti hanno preso le misure... E’ tutto diverso. Ci vuole calma. I consigli dei compagni più esperti gli serviranno come sono serviti a me". Milan, Bakayoko resta in rossonero per aiutare la squadra