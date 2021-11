Milan, Kaka approva: “Mi piace questo mix di giovani e esperti”

Ricardo Kaka, ex giocatore rossonero, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV, ha parlato anche della squadra di Stefano Pioli

Ricardo Kaka, ex giocatore rossonero, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Kaka ha parlato anche della squadra di Stefano Pioli: "Era brutto non vedere il Milan in Champions League. Ora invece il club rossonero sta tornando ad essere protagonista sia in Europa e sia in Italia, ed è bello vedere il Milan in questa competizione. Mi piacciono i ragazzi che ci sono in squadra. Questa esperienza in Champions quest'anno è stata bella per questi ragazzi in modo da capire cosa significhi giocare questa competizione. Mi piace il mix dell'esperienza con i giovani, perchè il nostro Milan era così. Per i giovani è molto difficile giocare contro club così prestigiosi in stadi importanti con i tifosi. Se non hai un supporto da parte dei più esperti diventa dura". Milan, ecco le notizie più importanti di oggi: in primo piano il mercato e un rientro importante.