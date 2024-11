Milan-Juventus, Serginho: “Instabilità a livello di gioco e risultati”

Milan, Serginho, ex terzino rossonero, ha rilasciato una lunga intervista per 'La Gazzetta dello Sport' parlando anche di Milan-Juventus

«Una gara difficile da leggere perché arriva in un momento non ideale: le due squadre hanno avuto alti e bassi e si aspettavano qualcosa di più da questo inizio di stagione. Hanno avuto, diciamo, un po’ di instabilità a livello di gioco e risultati. Un big match così non ha un favorito. Il Milan a San Siro avrà il sostegno dei tifosi e questo può compensare la differenza di punti in classifica». LEGGI ANCHE: Milan-Juventus, Leao contro Yildiz: chi vince? Ecco dati interessanti