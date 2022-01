Milan-Juventus, Scaroni: “Perdiamo 5 milioni: chi ce li restituirà?”

Paolo Scaroni, Presidente rossonero, ha parlato così alla vigilia di Milan-Juventus. Che perdita per il Diavolo giocare con soli 5mila tifosi

Paolo Scaroni , Presidente rossonero, ha parlato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' alla vigilia di Milan-Juventus , partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022 . Sul momento del calcio italiano, queste le dichiarazioni di Scaroni. “È indubbio che i club abbiano sofferto la mancanza di ristori. Come è ovvio che ci spettino: continueremo la battaglia. Gli obiettivi? Non lo slittamento, ma l’annullamento delle imposte. E molti più ristori per i nostri impianti. Non faccio teoria, ma pratica: Milan-Juve ci avrebbe garantito un incasso da 5 milioni, e parliamo di una sola domenica. Chi ce li restituirà? Vogliamo riprendere prima possibile, nel rispetto dei numeri dei contagi, il percorso di riempimento totale degli stadi”.

"I bilanci dei club - ha aggiunto Scaroni - sono in enorme sofferenza per tutti i provvedimenti legati al CoVid che hanno subito. Paghiamo gli ingaggi milionari che vengono garantiti ai calciatori, per cui è difficile "far pena", ma anche gli attori hanno stipendi ricchissimi. Il mondo dello spettacolo, compresi teatri e discoteche, è stato ritenuto meritevole di aiuti, il calcio solo in minima parte. E questa differenza esiste solo in Italia: basta guardare in Francia o in Inghilterra tra stadi pieni e ristori. Per noi è davvero ingiusto, il Governo deve comprendere i nostri problemi".